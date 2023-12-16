Bursa'da bugün 3 ilçede deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar üzerindeki tedirginliği atamazken kentte deprem fırtınası sürüyor.

Gece yarısı saa 03:26'da Kestel-Gölbaşı'nda meydana gelen 2.7'lik depremin ardından bu sabah saat 08:13'te Mudanya Zeytinbağı'nda 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mudanya'nın ardından ise Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında saat 12:03, 13:08 ve 14:10'da olmak üzere 2.0, 1.7 ve 2.2 olmak üzere 3 sarsıntı meydana geldi.

Söz konusu sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken ayrıntılar Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde paylaşıldı.