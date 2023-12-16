Misafirlerinizin otelinizi ilk kez tercih edecekleri anda kararlarına çok da fazla etki edemesenizde, sonraki seyahatlerini – çevrimiçi seyahat acentesi (OTA) veya hatta küresel dağıtım sistemi (GDS) müşterilerinin gelecekteki konaklamaları için onları doğrudan rezervasyon müşterilerine dönüştürülmesini kesinlikle etkileyebilirsiniz. Ön büro personelleri, misafirlere daha iyi bir konaklama deneyimi sunmak için konaklama sırasında onlarla sayısız etkileşime girer. Bu iletişim sırasında misafirlerinizin bir sonraki rezervasyonu doğrudan otelinize gerçekleştirmesi için inanılmaz güzel bir fırsattır. Doğrudan rezervasyonlarınızı ve gelirinizi artırmak için ön büro personelinizden en iyi şekilde yararlanmanın 7 etkili yoluna daha yakından bakalım.

Değerlerini Bildiklerinden Emin Olun

Çoğu zaman ön büro çalışanları farklı dağıtım kanalı maliyetlerinin otel karı üzerindeki etkisini fark etmiyor. Gelir yöneticileri, OTA komisyonları ve üçüncü taraf rezervasyon ücretleri ile ilgili mutlaka otelin tüm personelini bilgilendirmeli. Bunun yanında doğrudan rezervasyonun karlılığını da personelinize açıklamalısınız. Bu, ön büro ekibinizin, otelinizin doğrudan rezervasyonlarını artırmaya yardımcı olarak tüm şirkete getirebilecekleri değeri anlamasına yardımcı olur.

Arayanları Dönüştür

Otelinizi arayıp bilgi isteyen kişileri nasıl rezervasyona dönüştürebilecekleri konusunda onları eğitin. Rezervasyon öncesi sık sorulan sorular adında bir döküman hazırlayın. Bu döküman sayesinde ön büro personelleriniz arayan kişilere daha hızlı ve tutarlı yardımcı olabilecektir.

Tekrar-Rezervasyonları Artırma

Triptease tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 18 ila 64 yaş arasındaki gezginlerin %75’i OTA’ların bir otelde konaklama için en düşük fiyatları sunduğuna inanıyor. Aslen OTA’lar aracılığıyla rezervasyon yaptıran konukları tanımlamak için ekibinizi eğitin ve bu efsaneyi dağıtmasını sağlayın. Web sitenizde yayınladığınız özel fırsatlar hakkında misafirleri bilgilendirmek için onları teşvik edin. Ayrıca, ön büro çalışanlarınızın otomatik olarak konuklara check-out sırasında “tekrar misafir indirimi” kupon kodu sunmasını sağlayarak tekrar rezervasyonlarınızı arttırın.

Sadakati Teşvik Et

Otel sadakat programınızı düzenli olarak tanıtmak için ön büro personeline rehberlik edin. Müşterilerini, bir dahaki sefere otelle doğrudan rezervasyon yapıp yapmadıklarını, böylece puan aldıklarını veya harcadıkları her bir para için başka türde bir ödül aldıklarını anlamalarını sağlayın. Bunların bir OTA ile rezervasyon yaparken elde edemeyecekleri avantajlar olduğunu vurgulayın.

Check-in Sırasında Misafir Verilerini Yakalayın

Ön büro personelinizin, gelecekteki doğrudan rezervasyonları artırmak için kullanılabilecek önemli konuk bilgilerini temin ettiklerinden emin olun. Check-in sırasında personelinizi e-posta adreslerini, müşteri demografilerini ve ziyaret amacını rutin olarak toplamak için eğitin. Bir misafirin neden belirli bir OTA üzerinden rezervasyon yapmayı seçtiğini ve bir misafirin sahip olduğu özel tercihleri ​​not etmelerini sorabilirler.

Check-out

Check-out sırasında, ön büro ekibiniz misafirlere konaklamalarını daha iyi hale getirebilecek sorular sorarak değerli olumlu veya olumsuz geri bildirim toplayabilir. Check-in işleminden temin edilen tüm bu bilgiler, pazarlama ekibiniz için bir altın madenidir. Bu bilgileri, gelecekte doğrudan rezervasyonlara yönlendiren hedefli kampanyalar ve promosyonlar oluşturmak için kullanabilirler.

Kişiselleştirin

Pazarlamanın sihrini gerçekleştirmek için konuk verilerini kullanmaya ek olarak, konuk deneyimlerini kişiselleştirmek için ön büro personelini de kullanabilirsiniz. Ön büro çalışanlarını misafirleri sıcak bir şekilde karşılamalarını, onları ismiyle selamlamalarını ve geçmiş kalış verilerine dayanarak özel isteklerini yerine getirmeleri konularında teşvik edin. Bu kişisel ilgi seviyesi, misafirlerinizle daha derin bağlantılar kurar, sadakatini artırır ve doğrudan rezervasyonların tekrarlanma olasılığını artırır.

Daha fazla müşteriyi doğrudan rezervasyon yaptırmak için motive etme ve komisyon ve ücretler yoluyla kaybedilen geliri en aza indirgemek için çok değerli bir fırsatınız var: ön büro personeliniz.