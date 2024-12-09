Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, bu hafta sanatseverleri Rus ve Alman romantizminin eşsiz eserleriyle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Konserin ilk yarısında, Rus romantizminin önde gelen isimlerinden Sergei Rahmaninov’un duygu yüklü 2. Piyano Konçertosu, Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Emre Şen’in eşsiz yorumu ile sahnede olacak.

İkinci yarıda ise Alman romantizminin seçkin bestecilerinden Felix Mendelssohn’un, doğanın ve tarihin seslerini yansıtan "İskoç" başlıklı 3. Senfonisi, orkestra şefi Naci Özgüç yönetiminde seslendirilecek.

Tarih : 12 Aralık 2024 Perşembe

Saat : 20.00

Yer : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi – Merinos

Bilet satış noktaları:

Ahmetvefikpaşa Tiyatrosu Bilet Gişesi Kat 3

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Merinos gişesi (Konser günü)

www.biletinial.com