Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ marifetiyle hayata geçirdiği yatırımla, yılın 250 günü içme suyu ihtiyacının tankerlerle taşınarak karşılandığı Büyükorhan’ın Düğüncüler Mahallesi de sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.BURSA (İGFA) - Arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla Bursa'nın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor.

Stratejik plan doğrultusunda 17 ilçeyi kapsayan yatırımlarla kentin en ücra köşelerine kadar hizmetlerini ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinde yaşanan altyapı sorunlarını da bir bir çözüyor. Çalışmalar kapsamında ihtiyacın yılın 250 günü tankerlerle taşınarak karşılandığı Büyükorhan’ın Düğüncüler Mahallesi’nde mevcut 12.1 kilometrelik içme suyu isale hattına, 5 kilometrelik ilave yapıldı. Böylelikle mahallenin içme suyu sorunu da ortadan kalkmış oldu. Büyükorhan ilçe merkezinde yapılan yatırımlarla da yüzde 45’ler seviyesinde olan kayıp-kaçak oranı yüzde 18 seviyesine indirilmiyor oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kenti daha sağlıklı bir geleceğe hazırlarken, kent merkezi veya kırsal diye bir ayrım yapmadan Bursa'yı bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Özellikle içme suyu gibi hayati önem taşıyan hizmetlerin ulaştırılmasına öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Büyükorhan’da son 3 yıl içinde Geynik, Osmanlar, Mazlumlar, Ericek, Karalar, Elekçalı ve Düğüncüler Mahallesi’nde tankerle su taşıma dönemine son vermiş olduk. Tüm ilçelerdeki altyapı çalışmalarımız artan bir ivmeyle devam edecek” dedi.