Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Bademlik (Veletler) Mahallesinde 20 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen orman yangınında, 318 hektar kızılçam ormanı, 133 ziraat alanı zarar gördü. 4 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 21 su tankeri, 13 dozer, 1 ekskavatör, 33 araç, 1 mobil ikram aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 676 personelle zarar gören alan büyümeden söndürüldü. Yangının hemen ardından zarar gören alanların yeniden ormanlaştırılma çalışmalarına başlayan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; saha temizliği, toprak hazırlığı, fidan dikimleri ve tohum takviyesi 2024 yılı sonunda bitirildi.

Ekiplerce yapılan hummalı çalışmanın sonunda, 380 bin kızılçam fidanı, 880 kilogram kızılçam tohumu toprakla buluştu. Yetkililer, 2025 yılından itibaren saha tamamen başarılı oluncaya kadar her yıl bakım çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA