Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burs programı için başvuruları sona erdi. Bu yılki başvuru sayısı, geçen yıla göre 10 bin kişi artarak 24 bine ulaştı. BURSKOOP adını taşıyan bu burs programı sayesinde, toplam 10 bin öğrenciye 8 aylık süreç boyunca 80 milyon liralık destek sağlanmış olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yaparak ana kucağından okul öncesi eğitime, BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar birçok alanda hizmet sunmaktadır. Bu burs programıyla da öğrencilere destek olmaya devam ediyor. 'BURSKOOP' adı verilen Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile işbirliği yaparak, bu yıl 5 bin üniversite öğrencisine 8 ay boyunca bin 250'şer lira burs verilecektir.

Ayrıca, sanayi kenti Bursa'nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek liseleri de burs programı kapsamına alınmıştır. Bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine aylık 750'şer lira olmak üzere 8 ay boyunca burs verilecektir. Desteklenen meslek liseleri arasında bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, elektrik elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, gıda teknolojisi, güzellik hizmetleri, hasta ve yaşlı hizmetleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, inşaat teknolojisi, kimya teknolojisi, laboratuvar hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, matbaa hizmetleri, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarım teknolojileri, motorlu taşıtlar teknolojisi, plastik teknolojisi, raylı hizmetler teknolojisi, sağlık hizmetleri, tarım, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, ulaştırma hizmetleri, yenilenebilir enerji, yiyecek içecek hizmetleri, grafik ve fotoğraf, mikro mekanik ile muhasebe ve finansman bölümleri bulunmaktadır.

BURSKOOP burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde sona ermiş ve geçen yılki 14 bin başvurunun üzerine bu yıl 24 bin başvuru alınmıştır. Tüm başvuruların incelenmesi süreci başlamış olup, Kasım ayı sonuna kadar bursların hesaplara yatırılması planlanmaktadır.

Geçen eğitim yılında 300 lira olan meslek liseli öğrencilerin burs miktarı bu yıl 750 liraya yükseltilirken, her bir öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 6 bin lira destek sağlanacaktır. Toplamda ise meslek liseli öğrencilere 30 milyon lira burs verilmiş olacak. Aynı şekilde, geçen yıl 500 lira olan üniversite bursları da bu yıl bin 250 liraya çıkarılmıştır. Böylece her üniversite öğrencisi, 8 ay boyunca toplamda 10 bin lira burs alacaktır. BURSKOOP, bu eğitim yılında toplamda 80 milyon liralık destek sağlamış olacaktır.