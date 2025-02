Kente dair tüm verilerin AKOM’da toplanacağını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Olası afet durumunda elde edilen veriler AKOM’a aktarılacak ve ilk müdahaleler AFAD ile koordinasyon içerisinde yapılacak. Birlikte güç oluşturularak en kısa sürede müdahale edilecek” dedi.

Bursa’yı daha güvenli ve daha dirençli bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek olan ve yenilenen yüzüyle daha kapsamlı ve etkin bir çalışma yapısına kavuşturulan AKOM’u hizmete açtı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki açılış programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

“Daha fazla acı yaşamak istemiyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremin herkese unutamayacakları acılar yaşattığını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı. 1999 depremini de kent yöneticisi olarak yaşadığını hatırlatan Başkan Bozbey, 99 depreminden ders çıkarılamadığı için 6 Şubat depreminde herkesin şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Bu coğrafyada yüzyıllardır afetleri yaşayan bir millet olduklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Bunca yaşanmışlık varken çözümleri de bizim üretmemiz gerekiyor. Son yıllarda sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla büyük bir değişimi görüyoruz. AFAD ve belediyelerimiz önemli çalışmalar yapıyor. Bundan sonra çok daha dinamik ve hazırlıklı olmak zorundayız. Onun için AKOM gibi yapıları oluşturmalıyız. Coğrafyamız, afetlere müsait bir coğrafyadır. Depremin yanında, yangın da sel de birer afettir. Kent yöneticilerinin bu noktada sorumlulukları çok büyüktür. Kaçak yapı ve depolara asla müsaade etmemeliyiz. Bizler yeterince acı yaşadık. Daha fazla acı yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir kentler bırakmalıyız” dedi.

“AKOM için 2025’te daha kapsamlı sistem oluşturulacak”

Bursa’da yaklaşık 3.7 milyon insanın yaşadığını dile getirerek sistematik bir şekilde afete karşı hazırlıkları sürdürmek zorunda olduklarını söyleyen ve AFAD ile birlikte ortak çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Elde edilen veriler AKOM’a aktarılacak ve ilk müdahaleler AFAD ile koordinasyon içerisinde yapılacak. Can kaybı yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Bir afet durumunda birlikte güç oluşturularak en kısa zamanda müdahale edilecek. Bunun için bu yatırımları yapıyoruz. Merkez, vakit kaybetmemek adına şimdilik Merinos’ta faaliyet gösterecek. Şimdilik diyoruz çünkü AKOM için daha kapsamlı, tam donanımlı yeni bir merkez kurmayı planlıyoruz. Derelerimiz ve havamız başta olmak üzere tüm kenti kontrol edebileceğimiz bir sistemi oluşturacağız. Bursa’nın çevre ve havayla ilgili de afet durumu var. Tüm verileri tek tek takip edeceğiz. Çevreyi kirletenlerin yasalara uymasını bekliyoruz. Derelerin kirlenmesi sonucu Marmara Denizi’nde müsilaj oluşuyor. 30 milyon insanın yaşadığı Marmara Bölgesi’ndeki müsilaj olayı da bir afettir. Bu konuları ülke olarak aşmalıyız. Bölge insanını zehirleyen işletmeleri kapatabilmeliyiz. Kamuoyunun da kirletenleri bilmesi gerekir” dedi.

“Daha güvenli bir kent oluşturabiliriz”

Hatay depreminde 22 gün bölgede olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için önceliklerin daha iyi belirlenmesi gerektiğini söyledi. Yıllar önce Nilüfer’de çeşitli bölgelere afet konteynerleri yerleştirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “28 mahalleye koyduğumuz afet konteynerleri, Türkiye’ye örnek olmuştur. Gönüllüler oluşturduk. Olası bir afette ilk müdahaleyi mahalle afet gönüllülerinin yapmasını amaçladık. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı Hatay’da gördüm. Orada delici veya jeneratör olsaydı belki bir can daha kurtarılacaktı. Mahalle afet gönüllülerini yaygınlaştırarak daha güvenli bir kent oluşturabiliriz. Toplanma alanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Afet parkları projesi ile ilgili çalışma başlattık. Afet sonrası müdahaleleri etkin kılmak zorundayız. Lojistik depoları ve tedarik zincirleri oluşturmalıyız” dedi.

Ege Denizi’nde yoğun deprem hareketleri yaşandığını hatırlatan Başkan Bozbey, “Bizlerin de bu konuda hazırlık yapma sorumluluğu var. Olası bir afette müdahale etmek için hazırlıkları şimdiden yapmalıyız. Bursa’yı tek düşünürsek sorunu tam olarak çözme ihtimalimiz yok. Sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde kentsel dönüşüme hız vermeliyiz. Dirençli kentler oluşturmalıyız. Afetlerin olmadığı ama bizlerin hazırlıklı olduğu günler diliyorum. AKOM’un hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, iki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı AKOM’un AFAD koordinasyonunda yürütülecek afet ve acil durumlardaki koordinasyona büyük destek sağlayacağını anlatan Buldan, “Burada bilgi ve veri akışının sağlıklı ilerlemesi, kentteki olası afet ve acil durumlarda Bursa Valiliği’nin Afet Yönetim Merkezi ile birlikte ciddi katkı sunacaktır. Böyle bir merkezin oluşturulması ve yeni teknolojiyle donatılması son derece önemlidir. Merkez, Başkanımız Mustafa Bozbey’in öncülüğünde, Valimizin koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan afet yönetimi noktasında büyük yarar sağlayacaktır. AKOM’u kentimize kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum. Hepimiz bu kentin dirençli bir kent olması için mücadele ediyoruz. Çünkü Bursa, her katmanıyla dirençli olmak zorundadır. Afet ve acil durumlara hazır olmak zorundadır” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AKOM’un açılışını bilimin verileriyle hareket edilen bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü belirtti. Gemlik’in alüvyon zemine sahip olduğunu hatırlatan Deviren, “Bursa Teknik Üniversitesi ile yaptığımız 6 şiddetindeki deprem simülasyonunda gördük ki binanız ne kadar sağlam olursa olsun yeterli teknik uygulamalar yapılmadığı takdirde binalar yıkılıyor veya yan yatıyor. Yapay zeka ‘Gemlik’te 48 bin kişi ölür’ diyor. Zemin etütleri tamamlanmış 3 ilçeden biriyiz. 3 ilçe içerisinde önceliklendirilmek istiyoruz. Çünkü Gemlik yorgun bir şehir. AKOM’u o yüzden önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye’ye büyük bir acı yaşattığını ifade etti. Depremin sonuç olmadığını, dirençli kentler oluşturmanın önemli olduğunu anlatan Özel, “Bursa, birinci derece deprem bölgesinde. Gemlik, Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa gibi ova bölgeleri de sıvılaşmanın yoğun olduğu yerlerdir. Tüm afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı AKOM da kentte koordinasyonu yürütecektir. Bu hizmeti Bursa’ya kazandıran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek AKOM’u hizmete açtı. Başkan Bozbey daha sonra merkezi gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



