Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası, hafta sonu büyük bir sınav heyecanına sahne oldu. Toplamda 573 öğrenci adayı, yeteneklerini sergileyerek başarılı olma yolunda önemli bir adım attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirildi. Bu sınav, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen 573 öğrenci adayını bir araya getirdi. Sınavda, adaylar 6 ayrı komisyon önünde usta sanatçılara performanslarını sundular. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan sınavlarda, katılımcıların müzik kulağı ve ritim duygusu gibi önemli kriterler titizlikle değerlendirildi.

Sınav sonuçları, 27 Eylül Çarşamba günü orkestra.bursa.bel.tr web sitesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Orkestra'nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler, (224) 716 36 00 numaralı telefondan bilgi edinebilecekler. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerindeki derslerin 9 Ekim Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.