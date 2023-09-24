Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki güvenlik önlemlerine aralıksız devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen denetimlerde, aranması bulunan 2 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 383 kişi sorgulandı. Bu kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, trafikte de kurallara uymayan sürücülere taviz vermedi. 132 araç üzerinde yapılan kontrollerde, toplamda 87 bin 142 lira trafik cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacıyla devam edeceğini belirtti. Güvenlik önlemlerinin artarak sürdürüleceği vurgulanarak, kamu düzeninin sağlanması için çaba harcanacağı ifade edildi.