Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birinci oturumu Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında belediye meclis salonunda yapılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 5 milyar liralık ek bütçe talebinin onaylandığını duyurdu. Bozbey, açıklamasında belediyenin 841 milyon liralık vergi borcu bulunduğunu belirtti. Bu borcun 485 milyon liralık kısmının, bu ayki ödenekten kesildiğini ve kesintinin Nilüfer'de gerçekleştiğini öğrendiklerini ifade etti. Ayrıca, borçların önceki dönemlerden kalma olduğu ve iki taksitte bu ay ile gelecek ay içinde kesileceğinin netleştiğini vurguladı. Başkan Bozbey, "841 milyon lira belediyemizin vergi borcu vardı. 485 milyon lirası bu ay olan ödenekten kesilmiş ve Nilüfer'de kesildiğini öğrendik. 2 taksitte bu ay ve önümüzdeki ay daha önceki borçlara istinaden borçların kesileceği kesinleşmiş durumda. Ek bütçenin önemi de ortaya çıkmış oldu. Vergi ve SGK borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasını tüm belediyeler adına önermiştik fakat, böyle bir durumla karşılaştık" ifadelerini kullandı.