Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı Ocak ayı meclis toplantısında, belediye faaliyetlerini denetleyecek Meclis Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi; yeni üyeler, mecliste yapılan oylama sonucunda kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu şu isimlerden oluştu:

1. Ahmet Alperen Aydın

2. İbrahim Türkan

3. İsmail Şenol

4. Mustafa Orkun Gazioğlu

5. Hakkı Rıza Göksu

Denetim Komisyonu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki yıla ait gelir, gider ve işlemlerini inceleyerek rapor hazırlayacak; rapor, belirlenen süre içinde meclis üyelerine sunulacak.