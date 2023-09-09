16 yaşındaki Kübra Akar, 10 yaşındaki kardeşi M.A. ile birlikte Porsuk Çayı kenarında vakit geçirirken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulara düştü. Bu korkunç olay sonrasında hemen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çevredeki insanların yardımıyla 10 yaşındaki M.A. sudan kurtarıldı. M.A.'nın bilinci açıktı ve hızla sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ancak maalesef, 16 yaşındaki Kübra'nın durumu daha acıydı. Kübra'nın cansız bedeni sudan çıkarılamamıştı ve AFAD dalgıçları yoğun bir çaba ile arama çalışmalarını yürüttü.

Sonunda, yapılan aramalar sonucunda 16 yaşındaki Kübra Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kübra Akar'ın cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.