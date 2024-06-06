Bursa Büyükşehir Belediyesi, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Belediye, Ana Kucağı, BUSMEK ve YKS kurslarının kapatılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve bu hizmetlerde çalışan personelin işten çıkarılmadığını bildirdi. Eğitim hizmetlerine büyük önem verdiklerini ve nitelikli eğitimi geliştirerek devam edeceklerini vurgulayan belediye, yanıltıcı paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi