Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı 1. Oturumunu gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi verdiği aradan sonra Eylül ayı 1. Oturumunu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 224-2029 seçim döneminin 5. 1.dönemin 5. Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşiminin açılışını gerçekleştirdi. Gündem maddeleri okunmadan önce MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, BBP Grup Sözcüsü Haldun Filizli, AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba, CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, İYİ Parti Grup Sözcüsü Ercan Özel açılış konuşması yaptı.

BURSA'NIN 2050 VİZYONUYLA SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son iki ayda önemli gelişmelerin yaşandığını vurguladı. "17 Ağustos depreminin izlerini hala taşıyoruz ve Marmara depremini unutmuyoruz. Bursa'yı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda her ilçede aynı titizlikle adımlar atılacak," dedi.

Bozbey, Ataevler örneğindeki gibi bir kentsel dönüşüm anlayışının tekrarlanmayacağını belirtti. "Bir daha böyle kararların meclisimizden geçmemesi gerekiyor. Planlama sürecinde okulların, hastanelerin ve ulaşımın nasıl olması gerektiğini titizlikle düşünmeliyiz. Yapılan hataların bedelini şu anda Bursalılar ödüyor. Ancak artık aynı hataları yapmayacağız. Kent Yasası adını verdiğimiz planla, 2050 vizyonunu hedefleyerek Bursa'nın pek çok sorununu çözecek bir noktaya geleceğiz" şeklinde konuştu.