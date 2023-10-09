Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, ünlü sanatçı Ahmet Özhan'ı ağırladığı 'Sezona Merhaba' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, 2023-2024 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin en seçkin eserlerinden oluşan Nihavend faslı seslendirildi ve gecenin ilk bölümünü Şef Salih Berkmen yönetti. Konser, müzik tutkunlarının büyük ilgisiyle karşılandı ve usta sanatçıların unutulmaz eserleri solo ve koro olarak icra edildi.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Ahmet Özhan, sanatseverlerin yoğun alkışları eşliğinde sahne aldı. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerini seslendiren Özhan, performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler, zaman zaman Özhan'ın şarkılarına eşlik ederken, müziğin tadını çıkardılar.

Gece sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Mersin ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Ahmet Özhan'a ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nde hizmet veren ve emekliye ayrılan sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti. Başkanvekili Ali Mersin, Ahmet Özhan gibi usta bir sanatçının Bursa'da ağırlanmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirtirken, sanatseverlere keyifli bir sanat sezonu diledi. Sanat sezonunun Haziran ayı sonuna kadar süreceği ve Tayyare Kültür Merkezi ile Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserlerde usta sanatçıların yanı sıra Orkestra Şube Müdürlüğü saz ve ses sanatçılarının da sahne alacağı vurgulandı.