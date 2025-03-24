Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar etkinliklerinin son durağı olan Alanyurt Mahallesi'ndeki program, Alanyurt Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, belediye bürokratları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda İnegöllü katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü’nün tasavvuf müziği konserinin ardından, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, dayanışmanın, birliğin ve bereketin ayı olan Ramazan’da aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. 17 ilçede iftar programları düzenlediklerini, 3 farklı iftar noktasında her gün binlerce vatandaşa ulaştıklarını, 15 farklı noktada iftariyelik dağıtımı yapıldığını belirten Işıkyıldız, Ramazan’ın bereketini tüm Bursalılarla paylaştıklarını ifade etti.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, iftar programını düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sahnelendi.