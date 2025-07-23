Açıklamada, yangının Yenişehir ve İnegöl ilçelerine doğru ilerlediği, rüzgarın etkisiyle özellikle kentin doğusundaki ilçelerde kül yağışının gözlemlendiği belirtildi. Yetkili kurumların yangını yakından takip ettiği ve söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Vatandaşlara panik yapmamaları yönünde çağrı yapılırken, dikkatli olunmasının önemine dikkat çekildi. Belediye, sıcak havalara rağmen cam ve kapıların kapalı tutulmasını, balkon ve dış alanlarda yanıcı materyallerin bulundurulmamasını, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmasını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye etti. Ayrıca ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve herhangi bir riskin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kül yağışı gözlemleyen vatandaşların, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kanallar aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan bu açıklama ile hem bilgilendirme yapıldı hem de olası risklere karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulunuldu.