Amaç, artan girdi maliyetleri karşısında üreticiyi korumak ve tarladaki emeğin karşılığını alabilmesini sağlamak. Başvurular 2 Haziran 2025 Pazartesi günü başladı ve 11 Temmuz 2025’e kadar sürecek. Çiftçiler başvurularını www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresinden veya bağlı oldukları ziraat odaları üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Proje kapsamında destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin, 2025 üretim yılı itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması, traktör ruhsatının kendi adına olması ve sahip oldukları arazinin büyüklüğünün en az 5, en fazla 20 dekar olması şart. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kırsal kalkınma alanında birçok projeyi hayata geçirmişti. Yüzde 100 geri dönüşümle üretilen damla sulama borularını çiftçilere ulaştıran Damla Sulama Boru Üretim Tesisi ve sıvı gübre üretimi yapılan Sıvı Gübre Tesisi, bu desteklerin önceki örnekleri arasında yer alıyor. Şimdi ise üreticilerin en temel ihtiyaçlarından biri olan mazot desteği ile tarımsal üretime bir katkı daha sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üretimin her geçen gün daha da zorlaştığına ve çiftçilerin büyük fedakârlıklarla ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çekerek, çiftçilerin yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Üreticilerin topraklarını terk etmeden çalışmaya devam ettiğini belirten Bozbey, bu emeğin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kurulan tesisler ve üreticiye ulaştırılan desteklerle üretimi canlı tutmayı hedeflediklerini ifade eden Bozbey, mazot desteğinin de bu sürecin bir parçası olduğunu belirtti.

Mazot desteği başvurularının başladığını duyuran Bozbey, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra mazotun ücretsiz olarak çiftçilere teslim edileceğini bildirdi. “Çiftçimizin yüzü güldüğünde Bursalı da mutlu olur,” diyen Bozbey, üretimi sürdüren her çiftçinin yanında olacaklarını söyledi. Proje, Bursa’da tarımsal üretimin artmasını, çiftçinin gelirinin yükselmesini ve kırsalda yaşam kalitesinin artırılmasını hedefliyor.