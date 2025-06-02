Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını doğrudan etkileyecek 2025 yılı mayıs ayı enflasyon verilerini yarın duyuracak. Bu açıklanacak enflasyon oranı, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında önemli bir temel oluşturacak.

"Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?" sorusunun cevabı, büyük ölçüde bu verinin açıklanmasıyla birlikte daha da netleşecek.

Beklentilere göre mayıs ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olması öngörülüyor ve bu oran, temmuz zammının belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

ŞU ANA KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİ

Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları şu şekilde:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs ayında da yüzde 2 oranında enflasyon verisi açıklanırsa 5 aylık zam oranı SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15.62 olacak.

Zam oranının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

2025’in ilk yarısında memur ve memur emeklilerine yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak bu oranlar, gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark da maaşlara eklenerek yansıtılacak.

Eğer mayıs ayı enflasyonu yüzde 2 olarak açıklanırsa, memur ve memur emeklileri toplamda yüzde 14,53 oranında bir zammı hak etmiş olacak.