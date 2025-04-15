Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin finansal durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

Genel Sekreter Ergül Hasçelik tarafından sunulan faaliyet raporunda, belediye iştiraklerinin kar ve zarar tabloları paylaşıldı. Bu verilere göre:

- BURULAŞ: 616.7 milyon TL zarar (616.702.241 TL)

- BESAŞ: 25.9 milyon TL kâr (25.926.069 TL)

- BİNTED: 19.2 milyon TL zarar (19.171.294 TL)

- BURFAŞ: 38.8 milyon TL zarar (38.766.831 TL)

- BURSA KÜLTÜR A.Ş. : 28.6 milyon TL zarar (28.551.875 TL)

- BURKENT: 41.2 milyon TL kâr (41.231.155 TL)

- TARIM A.Ş.: 101 milyon TL zarar (101.072.695 TL)

- JEOTERMAL A.Ş.: 53.6 milyon TL zarar (53.626.781 TL)