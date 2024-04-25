CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde yaptığı basın toplantısında yerel seçimlerde el değiştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu açıkladı.

Öztürk, Eski Başkan Alinur Aktaş'ın belediyenin borcunun 7,1 milyar TL olduğu yönündeki açıklamalarının gerçek olmadığını şuan belediyenin borcunun belediyenin iştirakleri ile birlikte 20 milyar TL olduğunu söyledi.

Öztürk açıklamasında şu ifadelere değindi;

"(...)Belediyeler arasında en fazla borcu olanın Balıkesir olduğunu düşünülürken Bursa Büyükşehir belediyemizin en fazla borçlu belediye olduğu sonucunu gördük. Seçimler bitmeden önce Büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş basını toplayarak bir basın açıklaması yaparak 7.1 milyar TL belediyenin borcu olduğunu söyledi. Devir teslim töreninde kendisi yoktu, malum bir umre planı olduğu için oraya gitmek zorunda olduğunu ondan dolayı devir teslime katılamayacağını söyledi. Ona vekaleten Yıldırım belediye başkanımız Oktay Yılmaz devir teslim töreninde belediyenin şirketleri ile birlikte 20 milyar TL borcu olduğunu söyledi. Gelmeden önce Büyükşehir Belediye başkanımız Mustafa Bozbey‘le de konuştum, dedi ki 'Değerli vekilim çalışmalarımızı yapıyoruz 20 milyar TL gibi devreden bize bildirdiği bir borç var ancak görünen o ki borcumuz 20 milyarın da üzerinde gerekli çalışmaları yapıp tane tane bunlarla ilgili açıklamalarımızı da yapacağız.' Özetle Bursa Büyükşehir belediyemizin en az 20 milyar TL şirketleri ile birlikte borcu var."