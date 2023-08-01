Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının özgüvenini artırarak karmaşık problemlere inovatif çözümler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Kurum İçi Fikir Maratonu-İdeathon 23" yarışmasının ödül töreninde kazananlar belli oldu. Yarışmaya toplam 38 takım başvuruda bulunmuştu ve BURULAŞ çalışanlarından oluşan "Ulaşım Gücü" takımı, "Bursa Ulaşım ve Taşıma Entegrasyonu (BUTEN)" projesiyle birinciliğe layık görüldü.

Maratonda, kurum içi çalışanların gelişimini engelleyen faktörleri belirleyerek bu engellere birlikte çözümler üretme hedefiyle inovasyona olanak sağlamak, kurum bütçesini daha verimli kullanmak ve çalışanların problem çözme becerilerini geliştirerek alışılmışın dışında çözümler bulmak amaçlanıyordu. 26 Mayıs'ta başvuruların yapıldığı yarışmada, jüri tarafından 23 takımın projeleri değerlendirmeye alınmış ve bu takımlar tematik eğitimler, mentor görüşmeleri ve proje tamamlama aşamalarını başarıyla geçerek dereceye girmeyi başardılar.

Ödül töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi ve törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve yarışmaya katılan takım üyeleri katıldı. Başkan Aktaş, çalışanların farklı birimlerden gelerek yeni fikirler üretmelerinin ve projeler ortaya koymalarının belediye ve şehir gelişimi açısından büyük katkı sağladığını vurgulayarak, geleceğe dair hayallerin ve projelerin önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti. Ayrıca, yarışmada dereceye giren diğer projelerin de uygulanabilirliği doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtti.

"İdeathon Maratonu"nda toplam 38 takımın yarıştığı belirtilirken birinci olan "Ulaşım Gücü" takımı, "Bursa Ulaşım ve Taşıma Entegrasyonu (BUTEN)" projesiyle büyük bir başarıya imza atarak 50 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. İkinci sırayı "Ay Yıldız" takımı "Can-Bus" projesiyle alırken, üçüncü olan "Bursa Tarım" takımı ise "Yeşil İhtisas Sanayi Bölgesi" projesiyle 20 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.