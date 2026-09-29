Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) Bursa Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı; Genel Merkez yönetimi, çevre illerden gelen şube başkanları, kent protokolü, iş dünyası ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla icra edildi. Bayrak değişiminde ASRİAD Bursa Şube Başkanlığı görevini Mehmet Karakoyun'dan devralan Yüksel Uğur yeni başkan seçilirken, Genç ASRİAD Bursa Şube Başkanı Osman Karabağ görevine devam etti.

ASRİAD Bursa Şubesi'nin Genel Kurul Toplantısı; eski ve yeni dönem milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve ulusal/yerel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Kongreye; ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genç ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı, ASRİAD Konya ve Sakarya Şube Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve farklı illerden gelen dernek temsilcileri de katılarak Bursa şubesinin heyecanına ortak oldu. ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldığı kongrede konuşan ASRİAD Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Uğur, hedeflerini şu şekilde açıkladı;

'Türkiye sanayisinin ve ihracatının lokomotif kenti olan Bursa'mızda; yüksek katma değerli üretim, sanayide dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı ticari yapılanmaları önceliğimiz haline getireceğiz. ASRİAD olarak ahlaklı ve nitelikli üretimi merkeze alırken, Bursa iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak projeler geliştireceğiz. Devraldığımız bu bayrağı tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde daha ileriye taşımaya kararlıyız.'

Genç ASRİAD Bursa Şube Başkanı Osman Karabağ'ın da güven tazelediği genel kurul, plaket takdimi ve protokol heyetinin yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.