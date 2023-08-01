MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin siyasi gündemini meşgul eden yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin teşkilatlarına daha önce yerel seçimlere hazırlanma talimatı vermiş olan Bahçeli, bu kez belirli şehirleri öne çıkararak bir çıkış yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarına göre, 11 büyükşehir belediyesinin yerel seçimlerde el değiştirmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Bu büyükşehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin bulunuyor. Bahçeli, bu belediyelerin yerel yönetimlerinin mutlaka Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarında, muhalefet partilerinin yönetiminde olan belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması gerektiği vurgusu yapıldı. Özellikle CHP ve HDP'nin yönetimindeki belediyelerin, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak için kullanıldığına dikkat çekildi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından Türk milletinin kazandığı demokratik başarıyı yerel yönetimlerde de pekiştirmenin önemine değindi. Bu sayede Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş kararlılığının daha da güçleneceğini ifade etti.