Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarının; cazip vaatler, çeşitli bonuslar ve göz alıcı reklamlarla özellikle çocukları ile gençleri tuzağa düşürmeye çalıştığı biliniyor. Uzmanlar, kumar alışkanlığının kontrolden çıkması durumunda ağır sosyal ve ekonomik yıkımlar getireceği konusunda uyarıyor. Böylesine tehlikeli içeriklerin doğrudan okul çevresinde yer alması ve çocukların bu reklamlara her gün maruz bırakılması mahalle halkını isyan ettirdi.

"Bir anneanne olarak kahroluyorum"

O sırada torunu da aynı okulda derste olan ve röportaj esnasında duygusal anlar yaşayan mahalle sakini Emel Koşer, duvarlardaki rezaleti görünce çok üzüldüğünü dile getirerek, "Vallahi yapanları yakalasam lime lime koparırım. Yazık günah bu çocuklara. Bir anneanne olarak şu an çok kötü oldum. Bu işin peşini bırakmam, derhal belediyeye hatta daha yetkili neresi varsa oraya kadar giderim" ifadelerini kullandı.

"Millet kumara meyilli, acilen silinmeli"

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Çam ise duvarların ivedilikle temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Görüntü çok kirli, mahallenin estetiğini de bozuyor. Millet zaten sanal kumara çok meyilli. Bu yüzden bu yazıların derhal kaldırılması şart. Kesinlikle olmaması gereken şeyler, bilhassa okul çevrelerinde asla bulunmamalı" şeklinde konuştu.

"Senelerdir var, bağımlılık yaparsa sonu kötü olur"

Söz konusu reklamların çok uzun zamandır okul etrafında bulunduğuna dikkat çeken Kaan Agis, "Burası Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu. Bu yazılar 3-4 senedir burada var, sürekli görüyorum. Bu hiç normal değil. Belki belediyenin haberi yok, uyarılmaları gerekiyor. Uyarılsalar mutlaka gelir temizlerler. Bu çok tehlikeli bir durum, gençlerde bir bağımlılık yaparsa sonu gerçekten çok kötü olur" dedi.

Eğitim yuvasının etrafını saran sanal kumar ve bahis reklamları endişe yaratmaya devam ederken, mahalleli bu tehlikeli yazıların bir an evvel silinmesini ve bölgede benzer reklamların bir daha yapılmaması için kalıcı tedbirler alınmasını talep ediyor. Öte yandan, skandal yazıların gölgesinde çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı masum anlar ise havadan drone ile kaydedildi.