Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri katıldıkları organizasyonlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Son olarak Balıkesir’de düzenlenen 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 7 madalya kazandılar. 76’sı başpehlivan bin 306 pehlivanın katıldığı organizasyon nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Mikail Bilen deste orta boyda altın madalyanın sahibi olurken, finalde mücadele eden kulübün bir diğer sporcusu Onur Keskin ise ikinci oldu. Güreşlerde tozkoparan boyda Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Muhammet Öztürk ikincilik kürsüsünde yer alırken, teşvik 2 boyda Hamza Oran Yakup ikinci, teşvik 1 boyda Lütfi Nasip birinci, Muhammet Kerem Zeytun ikinci ve minik 1 boyda ise Yunus İsmailoğlu ikinci olmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler böylece 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’ni 7 madalyayla tamamladı. Ayrıca, Balıkesir’deki organizasyonla CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi de tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Onur Keskin 7 haftalık mücadele sonunda deste orta boyda 87 puanla şampiyonluğa ulaştı. Onur Keskin’in birincilik kupasını kazandığı deste orta boyda bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mikail Bilen ise 45 puanla lig üçüncüsü olmayı başardı. Balıkesir’deki müsabakaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da takip ederken, organizasyon sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerle bir araya gelerek sporcuları tebrik etti.