Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesinde seyir halinde olan Doğukan S. yönetimindeki 16 APY 661 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu taklalar atarak tarlalık alana uçtu.

Whatsapp Image 2026 01 02 At 01.48.25 (1)

Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Adil K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT