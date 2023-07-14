Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla yeni köprü ve kavşaklarla harekete geçti. Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan köprü ve Yunuseli Kanalı üzerine yapılan ilave köprüler, Acemler-Yunuseli hattında oluşan yoğunluğu gidermeye yardımcı olacak.

Ulaşımın Bursa için artık sorun olmaktan çıkarılması hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak yatırımlarına yeni projeler ekliyor. Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprü tamamlanırken, bağlantı yolu çalışmaları hızla ilerliyor. Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasına inşa edilen köprü, Acemler yönünden gelen araçların, "Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden" doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanmasını sağlayacak. Bu köprünün devamında Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyen sürücüler, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden U dönüşü yapabilecek ve trafik sorunu yaşanmayacak. Ayrıca, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nin 6. Fırın Sokak kesişimine yapılan ilave köprüyle, "Acemler ve Doğu Yakın Çevre Yoluna" geçiş sağlanacak ve bölgedeki trafik sıkıntısı tamamen giderilecek.

Bu çerçevede, 3 açıklıklı, 8 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğunda ardgerme köprü ile tek açıklıklı, 28 metre uzunluğunda ve 16.50 metre genişliğinde köprüler inşa ediliyor. Köprü çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 2 kilometrelik yol düzenlemesi tamamlandı ve 2 kilometreyi aşan kısım hızla ilerlemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli bölgesindeki köprü imalatı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aktaş, trafik yükünü azaltarak Bursa'yı daha erişilebilir bir şehir haline getirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ulaşım yatırımlarımıza çok yakında Hürriyet ve Yunuseli bölgelerinde devam eden çalışmaları da ekleyeceğiz. Acemler’den Yunuseli’ye bağlantıyı sağlayan köprüyü tamamladık ve inşallah 10 gün içinde hizmete açacağız. Yunuseli bölgesindeki çalışmaların tamamını ise ekim sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Hızla büyüyen ve son 10-15 yıldır ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayan Bursa'nın önünü açmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar birçok projeyi tamamlayacağız. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü köprü ve kavşak projeleri, şehirdeki trafik sorununa çözüm sunarak, Bursa'nın ulaşım ağını geliştirmeye ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar atıyor.

Haber Merkezi