Ülker’in Hikayesi 1944 Yılında Başladı

Ülker, 22 Şubat 1944 Yılında Sabri ve Asım Ülker Tarafından Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. adıyla kurulmuştur. Ülker markasını taşıyan ilk pötibör bisküvinin imalatıyla üretim başlamıştır. İlk fabrika 1948 Yılında Topkapı Takkeci semtindeki Sağmacılar Köyünde kurulmuştur. İmalathaneden bu fabrikaya geçişle, bisküvi üretimde önemli ölçüde artmıştır. 1965 Yılında döviz tahsisi çıkmasıyla birlikte modern üretim makineleriyle Topkapı Davutpaşa’daki fabrikası kurulmuştur. Anadolu’da perakendeci esnaftan siparişler alarak, tüm ürünleri nakliye ücreti almadan fabrika fiyatına ulaşımını sağlamıştır.

İstanbul Dışına İlk Fabrika

1970 Tarihinde Bisküvi üretimini ilk kez İstanbul dışına taşınmış ve Ankara’da kurulan Anadolu Gıda Şirketi ile üretime başlandı. Anadolu Gıda’yı halka açık bir şirket olarak kurup o dönem için bir ilk gerçekleştirilmiştir. Bisküvi fabrikasındaki bir hatta çikolatalı ürünlerin üretimine 1972 yılında başlanmıştır. Ülker için 1974 yılı önemli gelişmelere sahne olmuştur. Topkapı Davutpaşa’da bulunan bisküvi fabrikasının yanına Ülker Çikolata Fabrikası kuruldu. Bisküvi çeşitlerinin yanına eklenen çikolata çeşitleri ile ürün gamı ise genişledi. Ortadoğu pazarlarına 200 bin dolarlık ürün ihraç ederek, dünyaya açılmanın ilk adımlarıda atılmış oldu.

Üretim Çeşitliliği Artıyor

Ülker bisküvi ve kek ürünlerinin temel hammaddesi olan unun kalitesini garanti altına almak için harika bir iş yaparak 1978 yılında kendi ununu üretmeye başladı. Ürünlerinde kullandığı polimer ambalajlar ile pazarda atağa kalkan ve 1983 yılında da zamanının modern ambalaj malzemesi olan BOPP üretimine yatırım yaptı. Bu yatırımlar, gelecekteki büyük ambalaj grubunun ilk sinyalleriydi. Ürünlerin bayatlamadan taze hijyenik saklanması için Anadolu Grubu ile ortaklık kurarak Manisa’da Polinas Plastik Ambalaj fabrikası kurdu. 1984 Yılında bisküvi ve çikolata için ihtiyaç duyulan üretim makinelerinin grup içinde üretilmesi için Topkapı Makine’yi kurdu. Ülker 13 Kasım 1989 tarihinde tüm şirketleri Yıldız Holding çatısı altında topladı. 1992 Yılında yağ sektörüne yatırım yapıldı ve Dikey entegrasyonla, büyüme sürecinin en önemli halkalarından biri olan Besler Gıda kuruldu.

Yabancı Ortak

1993 Olduğunda yıl ciddi bir atılım yaparak avrupa’nın en büyük nişasta üreticisi Cerestar Grubu ile ortaklık yaptı Pendik Nişasta’yı kurdu. Bu yatırım; güçlü bir yabancı ortaklığın yanı sıra, dikey entegrasyonumuzu sürdürülmesi için de önemli bir aşamaydı. Nasaş’ı alarak Basketbol Kulübü takımını oluşturdu ve liglerde mücadelesine başladı. 1995 Yılında kek üretime başlayan firma Türkiye’nin ilk kek barlarını ve dolgulu keklerini üreterek tarihe geçti.

İçim Süt ve Süt Ürünleri Doğdu

1996 yılında Ak Gıda fabrikasını kurarak süt ve sütlü ürünler sektörüne de yatırım yapmaya başladı. Yapmış olduğu bu yatırımlar sonucunda ‘İçim’ markası oluştu. 2000 Yılında Sabri Ülker, aktif yönetimi devredip Onursal Başkan oldu. İcra Kurulu ve 6 Adet Başkanlık kuruldu. İcra Kurulu Başkanlığına ise Murat Ülker getirildi. Yeni ürünler ve yeni kategorilerde büyüme kararları sonuç veren firma Sakız, hazır çorba ve pişirmeye yardımcı ürünler pazarına girdi. Bizim Mutfak markası da güçlendi. Dönemin en büyük üçüncü sakız üreticisi olan Baycan’ın önemli bir payını 2001 yılında satın alındı.

Yeni Satın Alınan Marka “Efsane Çamlıca Gazoz”

2002 Yılında geleneksel gazoz markası olan Çamlıca satın alarak güçlendirildi. 2003 Yılında Cola Turka ve Golf Dondurmayı tüketiciyle buluşturuldu. Şirket İMKB’de işlem görmekte olan Anadolu Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile kendi ismi altında birleşerek halka açıldı. Cafe Crown markasıyla hazır kahve pazarına 2004 yılında iddialı bir giriş yapıldı. 2005 Yılında Kellogg’s ile ortaklık kurudu. Dünya devi çikolata markası Godiva’yı 2007 yılında satın alarak, global düzeyde firma büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin ilk ambalajlı ekmeği UNO’yu üreten Unmaş ve Komşu Fırın zincirini yöneten Doruk Unlu Mamuller’e ortak olarak gücünü arttırdı. Doğa Çay ve Oba Çay şirketlerini de aynı yıl holding bünyesine katıldı. Türkiye’nin ilk dondurulmuş gıda şirketi olan Kerevitaş’ı gruba katarak bu alana da giriş yapıldı.

Ülker Marketler Zincirini de Satın Aldı

2011 Yılında ise Ambalaj sanayinin önemli şirketlerinden İtalyan Nuroll’u satın alındı. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Bizim Toptan, yabancı finansal ortaklarıyla birlikte olarak Şok Marketlerini satın aldı. 2013 Yılında Japon Nissin Foods İle Ortaklık yapan ülker bu yıl içinde Adapazarı Şeker Fabrikası’nı ve Aytaç Et Entegre tesislerinide satın aldı. 2014 Tarihinde dünyanın 6. büyük bisküvi üreticisi olan İngiliz United Biscuits’i Yıldız Holding bünyesine katıldı. 18 Mayıs 2018 itibariyle “SOKM” kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Bu halka arz son 10 yılın en büyük halka arzlarından birisi oldu.