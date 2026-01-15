Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılının ilk meclis toplantısı, hararetli tartışmalara sahne oldu. Toplantıda, “Vatanı kim sattı?” sözleri üzerinden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek meclis salonunda gergin bir ortam oluşmasına yol açtı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından grup sözcülerine söz verildi. Karşılıklı açıklamalar tansiyonu artırırken, tüm parti gruplarının temsilcileri birbirlerine sert ifadelerle yanıt verdi. Tartışmaların uzaması ve seslerin yükselmesi nedeniyle salonda zaman zaman kontrol sağlamak güçleşti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclisteki gerginliğe sessiz kalmayarak üyeleri uyardı. Bozbey, “Burası TBMM değil, lütfen böyle yapmayın. Neyi paylaşamıyorsunuz?” sözleriyle ortamı sakinleştirmeye çalıştı.