Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - 20 Temmuz’da açıklanacak YKS sonuçları ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi 19 noktaya kurulacak tercih çadırlarında gençlere ücretsiz danışmanlık desteği verecek.

BUSMEK marifetiyle, dönem içinde ücretsiz ve kaliteli YKS hazırlık kursları ile gençlere ve ailelerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de onları yalnız bırakmayacak. Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları şehrimizin farklı noktalarında 21 – 30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek.

Tercih rehberliği hizmeti kapsamında deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterecek.

MERKEZ TERCİH NOKTALARI

Zafer Plaza AVM 21-23 TEMMUZ 2023

Korupark AVM 24-27 TEMMUZ 2023

Kent Meydanı AVM 21-23 TEMMUZ 2023

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı 21-23 TEMMUZ 2023

Podyum Park AVM 21-23 TEMMUZ 2023

Sur Yapı Marka AVM 24-27 TEMMUZ 2023

Gürsu Belediye Binası Yanı 21-23 TEMMUZ 2023

Kestel Aile İçi Park 21-23 TEMMUZ 2023

İLÇE TERCİH NOKTALARI

İnegöl Heykel Önü 27-28 TEMMUZ 2023

Yenişehir Şehit Ömer Halis Kültür Merkezi 27-28 TEMMUZ 2023

İznik Eski Hükümet Konağı Önü 29-30 TEMMUZ 2023

Karacabey Kahve Altı Meydanı 25-28 TEMMUZ 2023

Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı 29-30 TEMMUZ 2023

Mudanya İskele Meydanı 25-26 TEMMUZ 2023

Mustafakemalpaşa Belediye Önü 25-28 TEMMUZ 2023

KURS MERKEZLERİ TERCİH NOKTALARI

Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi 22-30 TEMMUZ 2023

Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi 22-30 TEMMUZ 2023

Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi 22-30 TEMMUZ 2023

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi 22-30 TEMMUZ 2023