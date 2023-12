Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından düzenlenen 'gal arısına dayanıklı kestane fidanı' dağıtım töreni İnegöl'ün Hilmiye mahallesinde gerçekleştirildi.



Düzenlenen programa Kaymakam Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK partili yönetim kurulu üyeleri, bazı mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı.



Törende konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İstifade etmeye özelliğinden burada istifade etmeye devam ediyoruz. Tabii bizler, İnegöl'ümüzde daha çok sanayisi, mobilyası endüstriyel ürünlerini daha fazla konuşuyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra tarımı, turizmi de önde gelen önemli konu başlıklarından. Tabii Uludağ'ın eteğindeyiz, verimli bir ovadayız. Burada bildiğiniz gibi ne ekseniz yetişir diyeceğimiz topraklardayız. Verimli arazilerdeyiz. Buradaki kıymetli çiftçilerimizin uğraş veren değerli emektarları sayesinde gerçekten pek çok konuda üretimler yapılıyor. Bu da şehrimize değer katıyor. Şehrimiz özellikle meyve üretiminde çok kıymetli, kıymetli bir noktada yıllıkta 220.000 ton üretim yapıyor, işte fidancılık noktasında gerçekten iyi bir noktada inşallah tabii bunların meyvelerini toplamaya şehir adına devam edeceğiz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Tabi az önceki konuşmacılar da, Belediye Başkanımız da, diğer arkadaşlar da güzel ifade ettiler. Bursa bir sanayi şehri ama Bursa aynı zamanda bir zamanda bir tarım şehri. Yani sadece İnegöl ilçemizin değil, bütün ilçelerimizin farklı farklı özellikleri var. Farklı farklı bu manada avantajları var. Mesele bunu, bu avantajları kullanabilmek ve etnik ekonomik kazanca dönüştürebilmek. Vallahi göreve geldiğim ilk günden beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer kaynağınız varsa ve bu noktada bir projeniz varsa ekibiniz varsa bunu yapmanız mümkün. Yani Tarım a.ş Genel Müdürlüğü çok bahsedildiği için söylüyorum. Ben 6 yıl önce göreve geldiğimde Tarım a.ş'nin, 17 tane çalışanı vardı, özür dilerim, 93 tane çalışanı vardı. 17 milyon cirosu vardı. Tarım a.ş'nin şu an 1.500 civarında çalışanı var. Ki bunların 600 civarı geçici işçi. Bir buçuk milyar ciro yapacak. bu sene tarım aş. Özellikle az önce teyit ettim. Bir buçuk milyarı da geçecek hatta. Peki ne yapıyoruz? Olmayan bir kaynağını oluşturduk? ya böyle bir şey yok yani ben dönem dönem konuşmalarında belediyeyi yönetmek, bir şirket yönetmek gibi bir iş yeri yönetmek gibi dediğimde birileri bu konuyu saptırdılar bir yerlere çektiler ama aslında biz gerçekten eldeki kaynakları en maksimum verimlilikle kullanmaya çalışıyoruz işte. Daha önce yeşil alan bakımlarını farklı müteahhitlere yaptırıyorduk. Allah'ım olsun, biz şimdi kendi bünyemizde yapıyoruz. Çalışanlarımız daha yüksek maaş alıyor, daha mutlular. Nihayetinde ha keza sahil bakımlarını, ilaçlama işlemlerini hep kendi tarım aracı şirketimiz nezdinde hayata geçiririz. Dolayısıyla buradan belirli kazançlar elde ediyoruz ve beraberinde tarımla alakalı bir potansiyelimiz varsa bu potansiyeli insanların yaşaması lazım. Ahududu yaban mersini gojiberi işte siyah zeytin çilektir siyah incir diğer ürünlerle alakalı hem yurt dışında fuarlara tanıtımlara katılıyoruz. Beraberinde yeni ürün geliştirmek fidan dağıtımlarıyla alakalı bu yatırımlarıyla alakalı desteklerimiz katkılarımız oluyor. %50 hibeyi çıkarın dedim yüzde 60'a. Yeter ki tarıma daha fazla verelim Çünkü maalesef toplumda şöyle bir algı var, yani bütün çocuklar okusun, herkes gitsin, devlette çalışsın ama böyle bir dünya dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani amerika'da da yok, avrupa'da da yok. Hiçbir yerde yok yani. Ya biz yıllarca bize ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrettiler. Biz dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiyiz diye. Peki tarımla alakalı ne yapıyoruz? Eldeki kaynakları verimli kullanabiliyor muyuz? Valla ciddi mesafeler aldık. Ben nihayetinde rakamlara bakıyorum, sonuçlara bakıyorum. 2017 senesinde Bursa'nın tarım ihracatı 184 milyon dolardı. Bursa'nın bu sene tarım ihracatı 569 milyonla 2022 özür dilerim. Bu sene kesin 700 milyon dolarları geçeriz. Onlara söylerken işte Ziraat Odası Başkanımız burada, diğer yetkili arkadaşlarımız burada. Her şey dört dörtlük mü? Ben böyle bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Allah’a hamdolsun artık birçok üründe çok daha fazla mesafeler aldık. Çok daha avantajlarımız var. Hatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Tarlamızı işleyecek veya bu işlerle alakadar olacak insanları bulamıyoruz. Geldiğimiz noktada Allah’a hamdolsun çok daha tatmin edici. Bu noktada kooperatiflerimiz artmaya başladı. Bakın çok daha önce Oylat Kooperatifiyle alakalı ilçe belediye başkanının döneminde de katkılarımız oldu. Kıymetli kardeşlerim artık Bursa’da 37-38 tane kooperatif var. 2017’de bu kooperatif sayısı sadece 7’ydi. Bunların kısmı bir kısmı Ticaret Bakanlığı’na bir kısmı Tarım Bakanlığı’na bağlı biliyorsunuz. Şu an 38 tane kooperatifimiz var. Pandemi zamanında erzak paketlerini kooperatiflerden aldık. Şu an 13.000 personele ,1060 tane muhtara yeni yılla alakalı dağıtımlar yapıyoruz. Bunların tamamını ki 810 milyonluk potansiyel. Ben de gidip bir yerlerden ürünleri getirebilirim. Yeter ki yerel ürünleri değerlendirelim diye. Burada da dağıtımlara başladık bildiğimiz kadarıyla. 810 milyonluk bu pastayı da bu kooperatiflere istifade etmeye çalışıyoruz. Yani bakkal destek projeleriyle de, kırtasiye destek projeleriyle de 17 ilçenin tamamında kaynağımızı yerelde bırakabilmek, üretimi yerelde artırabilmek, yerelde zenginleşmeyi sağlamak adına bir yerel yönetime yakışır şekilde formüller üretmeye çalışıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünya zor bir süreçten geçti. Pandemi birkaç yıl sürdü biliyorsunuz ve hala etkilerini devam ettirmekte. Keza seller, yangınlar, ülkenin güneyinde yangınlarla boğuştuk Marmaris’ten Muğla’dan ta Antalya’ ya varana kadar. Ülkenin kuzeyinde sellerle uğraştık. Sizinle ne alakası var diyebilirsiniz. Malum Ak Partili en büyük belediye Bursa Belediyesi. Sağolsun devlet erkanlarımız bir çok konuda makine ekipmanımızı, personelimizi programla alakalı seferber ettiler. Keşke bir daha olmasa. Allah bir daha vermesin. Ben deprem sürecinde 23 gün bölgede kaldım. Gerçekten 12 gün hiç duş almadan söylemesi ayıptır arabada yatmanın ne demek olduğunu insan bir şeyleri kaybedince daha iyi anlıyor. Ve 50.000 vatandaşımızı kaybettik. El birliğiyle kenetlendik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle hizmet ettik." dedi.

Kaymakam Eren Arslan da tarımın öneminden bahsederek, fidan desteği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere fidanları verildi.