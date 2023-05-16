Bursa’da hayata geçirdiği projelerle gençlik ve spora değer katan Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 4 mahalle ile nüfusu 100 bini aşan Demirtaş’a da modern bir spor kompleksi kazandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın sporda da marka kent olması, yeni neslin daha birikimli, donanımlı ve sporcu olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Son yıllarda yapılaşma yoğunluğunun giderek arttığı ve nüfusun 100 bini aştığı eski beldelerden Osmangazi’nin Demirtaş bölgesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Halen amatör maçların oynandığı sahanın yanındaki alanda inşaatı devam eden Demirtaş Spor Kompleksi, 600 metrekarelik spor salonu ve hizmet alanları, iç bahçesi, kulüp ve toplantı odaları ile tam bir kompleks olarak projelendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ve 3 ayrı bloktan oluşan proje, toplam 2650 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş Spor Kompleksi inşaatını inceledi.

Her geçen gün yapılaşma ve nüfusun arttığı Demirtaş’ta aynı zamanda önemli bir genç nüfus olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, sözleşmesi 2024 Ocak olan projeyi bu yıl kasım ayında tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Tüm bölgeye hitap edecek tesiste yer alan spor salonunda resmi müsabakaların da oynanabileceğini hatırlatan Başkan Aktaş, 17 yıldır kulübe tahsisli amatör maçların oynandığı, ancak ağır şartlar nedeniyle yıpranan sahanın yenilenmesi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Bey’le de irtibata geçtiklerini, o sahanın da revizyonu için çalışmaları en kısa sürede başlatacaklarını söyledi.