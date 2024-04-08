Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik karne hediyeleri kapsamında dağıttığı 'Hayvanat Bahçesi Biletleri' uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 2023 yılından bu yana süregelen ve çocuklar ile gençlere sunulan 'Hayvanat Bahçesi Biletleri' hediye programının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıymetli çocuklarımız ve gençlerimiz Bursa Hayvanat Bahçesi'ni gönül rahatlığıyla ziyaret edebilirler" denildi.