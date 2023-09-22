Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İnegöl'deki yatırımları inceledi.

İncelemelere AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle muhtarları katıldı.

Adnan Mendere Bulvarı üzerindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceledikten sonra açıklama yapan Başkan Alinur Aktaş, "Tabi bazı önlemler noktasında özellikle Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımızla birlikte bize iletilen hususlarda bazı revizeler yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bir asfalt hamlesi başlatmıştık ilerisinde de yoğun bir şekilde altyapı da çalışma gerçekleştiriyoruz. Bursa merkezde kayıp kaçağımızın %20’nin altına düşürdük. Bazı Avrupa ülkelerinin de üstünde bir standart aslında ama özellikle İnegöl’de su şebeke hatlarımızı komple değişimi ve daha kaliteli su ile ilgili ve beraberinde kayıp kaçağında önlenmesi ile alakalı önemli ihaleler gerçekleştirdik. Bundan önce de Alanyurttaki çalışmaları da bizzat yerinde inceledik. Altı mahallemizdeki çalışmalarını hızlandırdık. Altı ayrı şebeke gibi dört ayrı asfalt ekibi ile birlikte süreci tamamen hızlandırmış bulunuyoruz. Özellikle de bildiğiniz gibi bu sene başından itibaren de yine Büyükşehir Belediyemize gelen çağrılar doğrultusunda ana arterlerde asfalt çalışmalarıyla alakalı bir hamle başlatmıştık. Bursa Büyükşehir belediyesi ana arterlerin de olan; Kasım Efendi, Anafartalar, Zincirlikuyu, Edebali, Şebboy, Yeşil Bursa, Ertuğrul gazi, Dördüncü Murat, Balkan gibi bir çok caddenin asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Bu anlamda Mimar Sinan caddemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Burada da gerçekten çok büyük bir ihtiyaç vardı. Bugüne kadar ana arterlerde 17 km asfalt çalışması yapmışız. Devam eden çalışmalarla birlikte yaklaşık bir kilometrelik bir kısmı daha tamamlamış olacağız. Akabinde daha yapacağımız caddelerde var. Dediğim gibi hem bir taraftan altyapı çalışmaları devam ederken, bir taraftan da üst kapamalarında tamamlamış olacağız. Ben bu çalışmalar sırasında vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü vatandaşımızdan özür diliyorum. Şunu da bilmelerini istiyorum, İnegöl için sıkıntı olan altyapı çalışmaları Allah’a hamdolsun tek tek hallediliyor. Sadece yapmış olduğumuz su şebekesi çalışmalarıyla alakalı ikinci etap ihalelerinin bedeli 44 milyon €. İnşallah inşallah çalışmalar bittiğinde bu keyfi hep birlikte yaşamış olacağız." dedi.

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