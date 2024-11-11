Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ile birlikte, İYİ Parti'den ayrılarak CHP'ye katılan Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Murat Üncü'ye rozet takma anının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Yeşiltaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ile birlikte, İYİ Parti'den ayrılarak partimize katılan Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Murat Üncü'ye rozetimizi takdim etti. Cumhuriyet Halk Partisi ailemize katılan ve partimizin Meclis Üyeliği görevini üstlenen Üncü'ye başarılar diliyoruz."

Ancak, yapılan bu paylaşımda yer alan "Meclis Üyesi" ifadesi doğru değildi. Murat Üncü'nün, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi olmadığı öğrenildi. Paylaşım, ardından hızla silindi.

Bu hata, sosyal medya platformlarında kısa süreliğine gündem olurken, CHP Bursa İl Başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.