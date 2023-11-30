Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, altyapı çalışması sırasında yaşanan dikkatsizlik büyük bir facianın eşiğine getirdi. Saat 11.20 sularında gerçekleşen olayda, trotuar düzenlemesi için çalışan bir kepçe operatörü, dalgınlığı sonucu doğalgaz borusunu delerek ciddi bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden oldu.

Doğalgaz borusunun patlamasıyla birlikte alev topuna dönen iş makinesi, hemen yanında bulunan binaları tehdit etti ve mahallede büyük bir panik yarattı. Olay yerine 112 İtfaiye ve 187 Doğalgaz Acil ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri çevreden uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.