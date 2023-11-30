CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün gerçekleştirdikleri önemli görüşmenin ardından bir dizi açıklama yaptı. Liderler, Genel Merkez binasındaki bu buluşmada, siyasi temaslarda bulunarak önemli konuları ele aldı.

Görüşme, CHP Genel Başkanı Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın eşlik ettiği bir heyetle gerçekleşti. İYİ Parti cephesinden ise İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın katılım sağladı.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, Özgür Özel "Önemli değerlendirmeler yaptık. Tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime girecek. Saygı duyuyoruz. İttifak kelimesi yoruldu. Eğer mümkün olursa bu yerel seçimde birlikte çalışma için değerlendirme yaptık." dedi.

Meral Akşener ise, "Bizim kararımız var. 81 ilde seçime girmek. Bazı şehirlerde işbirliği yapabilir miyiz, bunu konuştuk. Pazartesi günü bu konuyu Genel İdare Kurulu'nda konuşacağız. Kararı tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.