Meteoroloji, Bursa dahil 23 ilde beklenen yerel kuvvetli sağanak nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu, Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması bekleniyor.

BURSA DAHİL 23 İL İÇİN "SARI" UYARI

Öte yandan kuvvetli yağış baklanan Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

BURSA VALİLİĞİ DÜN UYARDI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Bursa çevrelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların Bursa'nın kuzey ve batı ilçelerinde (Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Gemlik, Osmangazi, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Yıldırım, İznik, Orhangazi, Yenişehir) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (12-75 kg/m2) olması beklenmektedir.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu: 30.09.2023 saat 06.00 - 01.10.2023 saat 18.00