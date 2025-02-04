Yapılan paylaşımda yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütünün "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütle irtibatlı ankesörlü telefonlar kullanarak sorumlu şahıslarla iletişim kurdukları ve "ByLock" adlı kripto haberleşme programını kullandıkları belirtildi. Ayrıca, bu şüpheliler hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon gibi 29 ilde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve başarılı bir şekilde operasyonları yürüten polisleri tebrik etti. Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok." dedi.