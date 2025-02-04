Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini alıyor. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda 5-7 Şubat günleri arasında Balıkesir’in; doğal ve kültürel değerleriyle harmanlanmış en güzel turizm destinasyonlarını 7. holde yer alan standında 106 ülkeden gelecek 30 binin üzerindeki sektör profesyoneline tanıtacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir’in; sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve turizm sektörüne şehrin potansiyeli hakkında bilgi vermek açısından önem arz eden EMITT Fuarı’nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standında; Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı belediyeleri de yer alacak. Balıkesir’in; yeme içme kültürü, ürün çeşitliği, marka değerleri, turizm destinasyonları ve tarihi en güzel şekilde birlik ve beraberlik içerisinde tanıtılacak.

Kaynak: iha