İstanbul merkezli üç ilde gerçekleşen sahte ilaç operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ham maddeleri kullanarak sahte ilaçlar üreten, depolayan ve satan işletmeler ile şüphelilere odaklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında çok değerli ilaçların sahtelerini üretip satanların, özellikle Multiple Skleroz (MS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) ve kanser hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına çare olan ilaçları hedef aldığını belirledi. Bu sahte ilaçların bir kısmının yurtdışına kaçak yollarla sevk edildiği, diğer bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satıldığı tespit edildi.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye atan bu sahte ilaçları üreten, depolayan ve satan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, sahte ilaçların tespiti ve muhafazası için 47 farklı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda birçok sahte ilaça el konuldu, operasyon sonucunda 11 şüpheli yetkililer tarafından gözaltına alındı.