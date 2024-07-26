İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, Elazığ ve Bingöl merkezli olmak üzere 41 ilde önemli bir adım atıldı. 'Siberağ-2' adı verilen operasyonlar kapsamında, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi gibi suçlarla mücadele edildi. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ve uluslararası bağımsız kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 39 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği suçu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sırasında Elazığ'da bir şüpheli, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ait kişisel verileri satışa sunarak haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle, Bingöl'de ise yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar neticesinde çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Operasyonlardan sonra açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk milletinin en hassas olduğu konuların başında çocukların korunması geldiğini vurgulayarak, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu tür suçlara karşı etkin mücadelemizi sürdürerek toplumumuzun güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.