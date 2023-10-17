Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 42 ilde bulunan toplam 462 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek açık artırma ile konutlar, ticaret alanları, sanayi bölgeleri, turistik tesisler, özel sağlık tesisleri ve plansız arsalar, peşin ödeme veya yüzde 35 peşinat ve 48 ay vadeli seçeneklerle alınabilecek.

Bu satışlarla ilgili tahmini toplam bedel 15 milyar 861 milyon 229 bin 931 Türk Lirası olarak hesaplanmış olup, bu arsalar toplamda yaklaşık 3 milyon 883 bin 551 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Söz konusu arsalar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova gibi 42 farklı ilde bulunuyor.

Ayrıca, Antalya Demre'de bulunan bir arsa da kiralanacak.

Bu açık artırmaya katılmak isteyenler, TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan müzayedeye katılabilecekleri gibi, "emlakmuzayede.com.tr" internet adresi üzerinden de tekliflerini iletebilecekler. Satışa ilişkin daha fazla detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "emlakmuzayede.com.tr" internet sitelerinden veya 0 212 608 15 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşılabilecek.