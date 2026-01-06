İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik emniyet güçlerince yürütülen kapsamlı operasyonlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yerlikaya, Bursa dahil 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün çeşitli yapılanmaları içinde faaliyet gösteren 223 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre, yakalanan şüphelilerin; FETÖ’nün “mahrem yapılanmaları” içerisinde yer aldığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişimi sürdürdüğü ve örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı belirlendi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 87’si tutuklanırken, 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar; Antalya, Amasya, Ankara, İzmir, Yalova, İstanbul, Edirne, Konya, Sakarya, Mersin, Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Yerlikaya, operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığını belirterek, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.