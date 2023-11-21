Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz Ağustos ayında, 42 yaşındaki Turan Döner'in kız arkadaşı Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30) tarafından evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bıçaklama olayının ardından Franzen'in söz konusu ikametten yalın ayak vaziyette bağırarak yola doğru koştuğu ve buradan geçen bir aracı durdurmaya çalışıp olayın meydana geldiği yeri işaret ettiği kaydedildi.

Irına Franzen'in savunmasında, Kazakistan vatandaşı olduğunu, 2019 yılından beri ara ara Türkiye'ye gelip gittiğini, 24 Mayıs'ta tekrar Türkiye'ye gelip Bursa'da bulunan ve Turan Döner'e ait Kültürpark içerisindeki restoranda çalışmaya başladığını anlattığı iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın, Döner'le sevgili olduklarını ancak maktulün başka bir kız arkadaşıyla beraber olduğunu öğrendiğini ve bu duruma çok sinirlendiğini, bu nedenle de tartıştıklarını ve Döner'in kafasına vurması üzerine kendini korumak amacıyla tezgah üzerinde bulunan bıçağı salladığına ilişkin beyanı da yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına ise ilerleyen günlerde başlanacak.

Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda 26 Ağustos'ta, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner ile evdeyken kıskaçlık nedeniyle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Döner'i bıçakla yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner'in hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan kadın tutuklanmıştı.