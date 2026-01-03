İSO’nun her ay yayımladığı ve Türkiye’deki sektörlerin genel performansına dair göstergeler sunan İmalat PMI anketinin Aralık 2025 verileri açıklandı. Buna göre, Uşak, Bursa ve Denizli gibi illerin önde gelen sektörü olan tekstil, 47,6 ile eşik değerinin altında kalmaya devam etti ve üst üste 30 aydır düşüş trendini sürdürdü.

UŞAK, BURSA VE DENİZLİ’DEKİ TEKSTİLCİLER AZ DA OLSA İYİLEŞME SİNYALİ VERDİ

Uşak, Denizli, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerin önde gelen sektörü tekstil, son 30 aydır beklenen performansa ulaşamadı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Aralık 2025 İmalat PMI raporuna göre, Türkiye genelinde imalat PMI 48,9 olarak ölçüldü. Eşik değer olan 50’nin altında kalan bu rakam, Kasım ayında 48 seviyesindeydi ve Aralık’ta hafif bir toparlanma gösterdi. Sektörel bazda da bu artış kendini hissettirdi; Uşak, Denizli, Bursa, İstanbul ve diğer tekstil merkezlerindeki tekstil imalat PMI Kasım 2025’te 39,4 iken Aralık 2025’te 47,6’ya yükseldi. Eşik değere yaklaşan bu rakam, mevsimsel etkilerle birlikte sektör için ılımlı bir iyileşme sinyali olarak değerlendirildi. Üretim PMI ise bir önceki dönemde 37,6 iken Aralık’ta 49,6 seviyesine çıktı.

YENİ SİPARİŞLERDE ARTIŞ VAR, OCAK AYI ÖNCEKİ AYLARA NAZARAN POZİTİF GEÇEBİLİR

Tekstil sektöründe yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri PMI rakamlarında da ciddi bir artış gözlemlendi. Kasım’da 34,5 olan yeni sipariş PMI’yı, Aralık 2025’te 44,7’ye ve aynı şekilde 39,7 olan yeni ihracat PMI’yı da 47,4’e çıktı. Her 2 rakam da eşik değer olan 50’nin altında kalmış olsa da önceki dönemlere nazaran hissedilir ölçüde iyileşme olması, sektörün mevsimsel etkiyle de olsa ayakta kalmaya çalışacağına dair ip ucu veriyor. Tekstilde istihdam PMI’yı da 49,3’le eşik değerin çok az altında kalırken, nihai ürün stokunun düştüğü de görülüyor. Girdi fiyatlarının 62,3 ve ürün fiyatının 50,8 olması tekstilcinin üretimden istediği parayı kazanamadığına dair somut veriler olarak tabloya yansıyor. Mal alım PMI rakamının 38,3’ten 48,2’ye çıkması da üretimdeki devamlılığın ocak ayında süreceğine dair fikir veriyor.