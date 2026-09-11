Sabah saatlerinde gram altın 6 bin 701,20 TL’den alınırken 6 bin 787,01 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 126,19 TL, satış fiyatı ise 6 bin 346,48 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 681,19 TL’den alınırken 4 bin 902,35 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 930 TL, satış fiyatı 11 bin 72 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 748 TL’den alınırken 10 bin 875 TL’den satılıyor.

Yarım altında alış fiyatı 21 bin 886 TL, satış fiyatı 22 bin 137 TL seviyesinde bulunuyor. Tam altının alış fiyatı ise 43 bin 571 TL, satış fiyatı 44 bin 132 TL olarak kaydedildi.