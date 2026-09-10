Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer köyünde bulunan bir geri dönüşüm deposundaki atık kağıtların alev alması sonucu yangın başladı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki farklı noktadan 8 araçla yaklaşık 10 dakika içinde alevlere müdahalede bulundu.

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Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sırasında bir tesis çalışanı dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, etkilenen işçiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA