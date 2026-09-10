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Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sırasında bir tesis çalışanı dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, etkilenen işçiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iki farklı noktadan 8 araçla yaklaşık 10 dakika içinde alevlere müdahalede bulundu.

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer köyünde bulunan bir geri dönüşüm deposundaki atık kağıtların alev alması sonucu yangın başladı.

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