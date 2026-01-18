Mustafa Fehmi Gerçeker stadyumunda oynanan maçta temsilcimiz İnegölspor, baskılı başladı. İki tarafta gol bulmak için pozisyonlar ararken, ilk yarı golsüz berabere bitti.
İkinci yarıda da baskı kuran İnegölspor 84'ncü dakikada Yasin Ozan’ın kaydettiği golle öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.
Karacabey Belediyespor: 16 Deniz Aydın, 5 Kadir Turhan, 26 Furkan Metin, 43 Abdullah Balıkuv, 10 Abdullah Balıkçı, 20 Mehmet Özdıraz, 24 Berke Özgün, 54 İbrahim Can Köse, 19 Muhammed Enes Yılmaz, 23 Uğur Mustafa Türk, 94 Fahri Pınar
İnegölspor: 1 Bekir Sevgi, 4 Ahmet Özkaya, 5 İbrahim Sürgülü, 20 Orhan Aktaş, 77 Enes Yılmaz, 7 Taner Gümüş, 15 Efekan Karayazı, 18 Hüseyin Afkan, 25 Emre Keleşoğlu, 9 Yasin Ozan, 10 Özcan Aydın
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Esra Arıkboğa Alişan Küçükkoçak